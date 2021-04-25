今天大聯盟場上天使對決太空人，終場天使以2：16大分差慘敗，而日本好手大谷翔平一樣有上場，而且在首打席就敲出一發深遠中外野方向陽春炮幫球隊建功，而這也是今天球隊一半的分數了。大谷翔平近來表現受到矚目，不僅打擊發揮優異，投球表現也毫不馬虎，今天他於3局上半面對菜鳥投手艾曼紐(Kent Emanuel )就給他震撼教育，一棒打出本季第6支全壘打，但可惜的是剩下3打數他都沒有再建功，全場4打數僅敲出這一支全壘打而已。

Now Shohei Ohtani is helping folks get their sunglasses back. True pro outfielder move. pic.twitter.com/FoKIKKFEFh — Fabian Ardaya (@FabianArdaya) April 24, 2021

天使先發投手坎寧(Griffin Canning)表現慘烈，僅投2.1局就狂失6分退場，接替投手也都沒守住太空人猛烈攻勢，他們在3-5局就狂灌了10分之多，最後狂得16分慘虐天使，其中前美聯新人王阿瓦瑞茲(Yordan Alvarez)4打數2安打貢獻4分打點表現最為突出，布瑞格曼(Alex Bregman)3打數2安打3分打點也不惶多讓。

而天使因整場處於大幅度落後，所以總教練梅登(Joe Maddon)在8局下取消指定打擊，把原本守左外野的捕手Anthony Bemboom換上投手丘，大谷翔平改守左外野，這也是他生涯首度上場守備，而他今天僅在左外野接到對方二壘安打，追到球並傳回內野，不過也讓大家一睹大谷翔平的「三刀流」身手，證明他不只能投能打，甚至能在左外野接替防守重任，讓球迷們一睹為快。目前他在投球方面0勝0敗，自責分率1.04，總共8.2局投球送出14K，打擊方面72打數有21安打、6支全壘打，貢獻15分打點，打擊率是不錯的0.292。

(中時新聞網)