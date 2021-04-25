誰能想像得到尼克如今竟然可以變得這麼強大！尼克25日在主場迎戰暴龍，靠著蘭道爾拿下31分、10籃板，巴雷特也有25分、12籃板，最後以120比103輕取暴龍，豪取9連勝，尼克目前取得34勝27敗，排名繼續高居東區第4的位置。

「自從球迷回歸球館後，在主場打球感覺太棒了，球迷給了我們很大鼓勵，我們努力打球，且團結在一起，我們想讓球迷為我們感到驕傲，」巴雷特表示，「在麥迪遜花園廣場打球，有球迷這樣支持我們，其他球隊在這裡很難擊敗我們。」

尼克本季徹底擺脫東區爛隊形象，主因除了總教練席波迪帶來不同的球隊文化，更重要的是，蘭道爾與巴雷特兩名球員表現大幅成長，搭配板凳席擁有「飆風玫瑰」羅斯坐鎮穩定軍心，他今天也拿19分、7助攻與4籃板，布洛克16分。

反觀曾在2018-19年球季爆冷摘冠的暴龍，本季表現越來越差，主因是主力傷痛不斷，阿奴諾比與范維利特今天雖各有27分進帳，席亞卡也有26分、7籃板及5助攻，還是無法擋住尼克末節凶猛攻勢，只能眼見暴龍吞下本季第35敗(25勝)。

(中時 )