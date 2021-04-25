【回憶殺】家境富裕的女星王凱蒂，外型清新有氣質，她11歲被哈林庾澄慶發掘、17歲被偶像劇教母柴智屏簽下，後來更因為經常上小S、蔡康永主持《康熙來了》，知名度大開。不過王凱蒂出道多年，最令觀眾印象深刻的事蹟，莫過於與許純美在節目《快樂星期天》大吵，許純美更被她氣到當場大罵「無知後輩」、「想紅」。

VJ出身的王凱蒂，憑著亮眼外型在演藝圈發展順遂，一連演出《惡魔在身邊》、《愛情女僕》等多部偶像劇，還曾與鄭秀文、任賢齊演出電影《夏日的麼麼茶》，更因為經常上中天《康熙來了》，在大陸也有不小知名度。

許純美與王凱蒂吵架現場

然而真正讓王凱蒂一炮而紅的，就是她2005年在節目《快樂星期天》中與許純美火爆對槓，一句「許奶奶」更是讓許純美當眾變臉，氣到大罵王凱蒂：「妳這個無知的後輩啊，又沒有名氣，今天還給我一直吐槽！」兩人你來我往互不相讓，錄影現場吵翻天。

王凱蒂之後在19歲演藝事業最高峰之際，選擇赴美進修，念的學校還是孕育出吳季剛、Tom Ford等知名設計師的帕森設計學院。後來她學成歸國，表示自己非常幸運才被學校錄取，因為照理說送審資料應該要附上自己畫的作品，但她完全沒有設計基礎，所以資料中大部分都是她昔日登上雜誌照片，還有擔任MTV台VJ經歷，對此蔡康永認為應是美國學校傾向收有影響力的學生。

好多回憶喔 沒有 #MTV 就沒有當年的我 很榮幸跟VJ前輩們回憶過去～～😂 還錄到 #麻辣天后傳 的last day 還記得從國外回來也上了 麻辣天后宮 我相信會在回歸的 前 #VJ 現在是 #chendu94 #hanko60 工作者 ❤️ 由王凱蒂(Katherine Wang) 發佈於 2019年12月26日 星期四

近年淡出演藝圈的王凱蒂，2019年為了與影城千金好友周靚合開酒吧宣傳，又再度跑起了通告，同時也透露是因為開店才放下演藝圈工作。升格當老闆娘的她，從找水電、肉商到連絡保全，凡事親力親為，有時還得充當服務生，不過她甘之如飴，甚至在2019年底的一則臉書PO文以「前VJ、現在是酒吧工作者」來形容自己，似乎對演藝圈不再戀棧。

(中時新聞網)