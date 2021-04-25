資深媒體人趙少康23日在臉書表示，相信有不少人發現最近他的Facebook開始經營了，並提到外界總認為藍營老化、僵化，但他覺得和年輕世代溝通並沒有那麼難，只是「願不願意改變」以及「願不願意接受」，這一點他也還在學習。趙少康一口氣開了Facebook、IG、Twitter、YouTube等自媒體平台，也讓好友陳文茜直呼，「這不像學習，像起乩」。

在傳統媒體工作了二十幾年，身為一位「媒體人」，趙少康認為，需要接觸更多不同視野，才能讓經營模式不被時代淘汰，「有溝通才能了解，有了解才有機會進步」，未來的世界終究還是要由年輕人接棒，且這陣子從年輕人身上學到不少新鮮的觀點，以及過去從沒有的新想法，常讓他驚豔，因此希望能跟「年輕世代」一起學習，以經驗跟知識，結合年輕人的天馬行空創意，一定能讓決策與作風更接地氣，消彌世代對立，並邀請大家加入他的自媒體。

對此，陳文茜23日在「文茜的世界周報」臉書直言，趙少康成立自媒體「向年輕人學習」，突然之間一口氣開了Facebook、IG、Twitter、YouTube，「這不像學習，像起乩」。

陳文茜也分享趙少康14日更換大頭貼照的PO文，照片中他抱著毛小孩寶貝「趙無極」，陳指出，這是趙少康目前所有貼文中，最受歡迎的一篇，並喊說「趙無極萬歲！」

趙少康一口氣開了Facebook、IG、Twitter、YouTube，陳文茜直言，「這不像學習，像起乩」。（圖／摘自文茜的世界周報 Sisy's World News臉書）

(中時新聞網)