華航機師5天內爆發5例新冠肺炎確診個案，至今感染源不明，機組員人人自危。為避免疫情失控，中央流行疫情指揮中心亡羊補牢，緊急擴大採檢逾1200人。當初放寬機組員檢疫期，就有不少人警告恐造成防疫破口，如今一語成讖，接下來要如何把傷害降到最低，又能兼顧經濟發展，考驗指揮中心智慧。

自4月20日起至24日，華航一下子有4名機師染疫（案1078、1079、1091、1092），以及另1名印尼籍機師在澳洲確診，5天共5人。當初外界質疑機組員縮短檢疫期恐增加風險，沒想到真的發生了。

儘管指揮中心及各國籍航空公司三令五申，「機組員出門在外一定要做好自主管理」，但平心而論，只要與人有關的事情，就一定存在變數，「機師飛在3萬英呎高空、機組員在外站過夜，誰管得到」。

以這次事件來說，為什麼清一色貨機機師？疫情爆發後，旅客數量暴跌、客運航班銳減，「開客機的都放假去了」；台灣拜疫情所賜，出口大好，貨機供不應求，「貨機機師突然成為最幫公司賺錢的一群人」。

貨機少了載客因素，也不需要大量機組員，執飛任務相對單純，卻也因載貨要求時效，加上工作量大增，機師飛航壓力不比客機輕鬆。一趟任務結束後，身心俱疲，確實不容易落實指揮中心下達的嚴格要求。

指揮中心如今除了擴大採檢善後，或許也該重新思考機組員的防疫管理，甚至回國後趴趴走的社區風險。在國外確診人數屢創新高的疫情環境下，台灣最常出國的這群人，不是全部抓來打疫苗，就能解決問題。

【全程影音】新增1死！70歲台商檢疫期亡確診 華航機組員染疫「再+1」指揮中心說明

(中時新聞網)