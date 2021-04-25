臨床上經常可見新手媽媽罹患媽媽手，上班族罹患腕隧道症候群，或是運動員罹患網球肘、高爾夫球肘等重複性肌肉骨骼傷害。遇到這些狀況，連開門、騎車這些日常動作都很難執行，此時護腕與護肘就成為減輕疼痛的好幫手。為了讓大家正確使用，高雄長庚醫院復健科李炎諭醫師說明。

●不同護具 對症配戴才有效

李炎諭醫師指出，一般市售的護腕與護肘多為軟布材質，常有魔鬼氈可調整，分為一般商品與醫療器材等級，常見4大類型如下：

▸拇指固定型護腕：媽媽手或是大拇指關節炎使用，分為短、中、長三種，特點是手腕橈側有邊條固定，可限制部分的手腕與手指活動，多在白天活動時穿戴。

▸豎腕護腕：腕隧道症候群或手腕骨折復原使用，可讓手腕維持正中或略為伸展的位置，特點是大拇指可穿出，掌面有支撐，能限制屈腕活動，適合白天和睡覺時穿戴。

▸簡單型護腕（帶）：多為網球、桌球、羽毛球、籃球等運動時使用，有鬆緊帶或可調式魔鬼氈，可稍微穩定手腕部肌腱與韌帶。除了運動，做家事或搬重物也可穿戴。

▸護肘：網球肘或高爾夫球肘使用，分為長型（包覆屈肘／伸肘肌腱）或是短型（僅包覆屈腕／伸腕肌鍵）有鬆緊帶或可調式魔鬼氈，可稍微穩定手肘部肌腱，一般工作或做家事時可穿戴。

●戴錯護具不僅沒效 還可能導致症狀惡化

李炎諭醫師強調，患者應選擇適當產品才有用，例如：媽媽手用腕隧道症候群的護腕就沒有效果，甚至可能更惡化。食藥署提醒民眾若是自行購買穿戴後仍不見改善，建議儘速就醫才能對症處理。

●檢視並改善危險因子 預防勝於治療

最後，李炎諭醫師提醒，若已有手痛、手麻的情形，就代表工作或生活中存有危險因子，應加以檢視並改善，例如鍵盤或滑鼠的位置不對，應立即調整；有工作上的需要，可添購適當的手工具，如電動板手、電動螺絲起子等。

醫師提醒，如不確定如何選用，建議諮詢專業醫師後再行選擇，如欲購買醫療器材，請看清楚有無醫療器材許可證字號並詳閱產品說明書。（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康星球）

(中時新聞網)