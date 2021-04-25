從貓咪頭部取出的子彈尺寸相當驚人，有網友推測是17mm塑鋼鎮暴彈。（照片來源：臉書社團《貓咪也瘋狂俱樂部》）

台北市文山區景美捷運站附近，24日大白天驚傳槍響，有民眾飼養的寵物貓在陽台曬太陽，竟然遭人開槍射擊，頭部中彈、口吐鮮血，幸好飼主立即將愛貓送醫搶救，目前沒有生命危險。從貓咪頭部取出的子彈尺寸相當驚人，有網友指出應是17mm的塑鋼鎮暴彈，目前轄區文山二警分局已介入調查，追查虐貓兇手。

「這年頭的人類是有什麼問題，居然狠心到拿槍到別人家陽台開槍」，一名網友24日在臉書社團《貓咪也瘋狂俱樂部》PO文，表示剛從北市文山區景美捷運站附近朋友家離開，收到朋友傳訊，說家中的貓小孩在陽台曬太陽，竟有人對牠開槍，讓原PO忍不住驚呼：「我的老天爺啊！是有多變態，這不是野貓耶，這是養在家中的家貓」。

原PO稱，兇手拿槍到陽台旁邊開槍，連開二槍，第一槍沒打中，聲響太大他朋友跑到陽台關心，第二槍貓咪中彈後口吐鮮血痛到在地上打滾，朋友嚇到趕快找毛巾包貓去醫院。所幸經過開刀取出子彈，貓咪目前沒有生命危險。

而原PO的朋友也連絡律師並報案，轄區文山二警分局派員到現場調閱監視器、採證展開調查。

文章刊出後，引發眾多網友震撼不捨，紛紛表示「最可怕的真的是人類， 真殘忍！祝福喵喵早日康復。」、「太過分了！」、「好心疼」、「希望貓貓早日康復」、「在自己家也有事？」。

此外，原PO也貼出從貓咪頭部取出的子彈照片，子彈相當大顆，網友們看了震撼不已，紛紛表示：「「這麼大一顆!!真可惡」、「好像是鎮暴槍的子彈！」、「應該是17mm塑鋼鎮暴彈」。

(中時新聞網)