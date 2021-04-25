湖人老闆珍妮巴斯(Jeanie Buss)在播客節目被主持人巴恩斯(Matt Barnes, 以前也打過湖人)詢問誰是她心目中最偉大的5位湖人成員，結果珍妮巴斯的答案引來外界質疑。珍妮巴斯的「湖人最佳五人」：布萊恩(Kobe Bryant)、賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)、詹姆斯(LeBron James)、魔術強生(Earvin Johnson)、菲爾傑克生(Phil Jackson)。

布萊恩、賈霸、魔術強生都是毫無爭議的偉大湖人，珍妮巴斯說：「魔術或是賈霸應該排第1。最後一人，菲爾可以算嗎？」菲爾傑克生是殿堂級的總教練，「禪師」之名威震籃壇，他帶領湖人拿下5座總冠軍，還曾是珍妮巴斯的男友，於公於私，他被珍妮巴斯選上都不意外。

《洛杉磯時報》引述網友的看法，認為威斯特(Jerry West)、俠客歐尼爾(Shaquille O'Neal)比詹姆斯更有資格。歐尼爾向來與布萊恩並稱，而且是在湖人主場外被豎立雕像的招牌球星，詹姆斯才來湖人不到3季，只打了100多場例行賽就超越了歐尼爾？威斯特無論在球員時期、總管時期都對湖人做出巨大貢獻，也當過湖人總教練，幫助打造80年代、千禧年的兩代湖人王朝。「就算不是湖人球迷都知道威斯特應該排前5。」

這是珍妮巴斯身為老闆的個人意見，畢竟魔術強生擦亮美國職籃的招牌，布萊恩進一步行銷全球，替球團賺進大把鈔票。詹姆斯則是珍妮巴斯心愛的球員，被她稱讚為「超級英雄」的人。湖人過去有無數的功臣名將，只選5人本來就很難，就算選10人都會有遺珠。

(中時新聞網)