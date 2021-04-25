圖依序：郭副秘書長添貴、青年局張局長以理與志工下水清理生態池。（柯宗緯翻攝）

青年局陸域組志工清除外來種植物。（柯宗緯翻攝）

適逢4月22日世界地球日倡議50週年，為響應該國際性環境保護活動，高市青年局24日號召旗下約40位志工投入蓮池潭洲仔濕地生態池清理工作，為愛護地球盡一份心力。

該團於2020年創立，將在高雄定居或就學就業的青年連結起來，鼓勵青年投入都市治理，並於服務過程中學習精進各項職場技能，同時培養國際接軌能力。

本次活動由青年局與臺灣濕地保護聯盟共同合作，由專業志工帶領青年志工深入管制區生態環境，透過生態池清理及園區導覽解說，讓青年志工了解友善自然工法、生態保護、環境教育及生物多樣等專業，也親身實踐聯合國永續發展目標（SDGs）。

越南籍國際組志工武光輝Vu Quang Huy表示：「我很驚訝在市區有這麼一塊保護良好的濕地，雖然我只是短暫來台灣，參加本次活動讓我非常感動，對高雄印象深刻。」

印度籍國際組志工Eldhose Vadakkechalil Arghese及Padhmavathi Selvam一起表示：「我們是第一次體驗穿澤衣(青蛙裝)清理園區枯木雜草及外來種植物，讓溼地可順利迎接水鳥繁殖期，真的很有趣，也十分有意義！

當日到場的高市府副秘書長郭添貴、議員邱俊憲、台灣濕地保護聯盟理事長古靜洋、菜公里長王振華、新光里長黃麗純，以及青年局長張以理等貴賓，也著青蛙裝下水與志工攜手完成生態永續發展任務。

郭添貴致詞表示，青年局志工團提供高中職以上學生及35歲以下社會青年，在面臨準備、選擇、轉換職業的階段，有自我充實及拓展國際觀的資源與環境，青年志工藉由不同主題的公益活動，培養及發掘新潛能，並了解未來職涯發展方向。

接續2020年志工團兒童照護及教育面向的服務活動，2021年擴展多元面向至生態保育、長者關懷、社區國際觀光發展、在地文化創新等，並輔導青年志工將服務經驗轉化為履歷亮點，在未來升學就業時，有更豐厚多元競爭力。

台灣濕地保護聯盟理事長古靜洋致詞表示，洲仔濕地公園歷經多年經營，從草創初期以簡樸信念建立園區，後來在市府協助下建置生態教育中心，平均每年辦理100餘場環境教育課程，獲得國家級重要濕地經營績效的最高榮譽，到如今洲仔濕地3.0的願景即是鼓勵更多青年志工投入濕地保育工作，今天青年局志工團的投入，可說是市府對洲仔濕地公園及環境保育最有力的支持。

邱俊憲致詞也提到，很高興看到青年局帶領這麼多熱情活潑志工投入濕地保育行列，這是一場非常有意義的活動。

高雄市政府青年局志工團現正招募新血加入，即日起受理報名至5月25日止，歡迎設籍、就業或就學於高雄16至35歲的國內外青年加入，報名及更多中英文資訊請參考網址：https：／／reurl.cc／ZQZG9V

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