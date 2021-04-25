台鐵太魯閣號2日剛發生49死重大意外，24日又發生工人遭撞飛事故，國民黨前立委孫大千直呼，「這簡直是比扯鈴還要扯」，質疑難不成總統蔡英文執政的結果，就是讓台灣人民吃萊豬、喝核廢水，甚至連搭個火車都要提心吊膽嗎？

2018年普悠瑪號事件發生不到兩年半，就發生傷亡更慘重的太魯閣號事件，沒想到東部幹線才搶通沒有多久，又發生太魯閣號撞到擅闖工人的事故。孫大千今（25）日在臉書感嘆，台灣人民為什麼就是得不到一個「免於外物亂入」的鐵道安全呢？

孫大千指出，蔡英文不是才信誓旦旦的要求台灣人民，「不要懷疑政府改革的決心」嗎？說好的改革呢？施工的工程車可以滑落邊坡，現在連工人都可以擅闖亂入，又是要到出了意外，才急急忙忙地宣示將對台鐵204項臨軌工程進行全面清查檢討，新任部長和新任局長所高喊的改革，難道都是喊來自嗨的嗎？

最後，孫大千詢問總統蔡英文，整條東部幹線難道都是屬於邊坡脆弱路段嗎？並批，難不成蔡英文執政的結果，就是讓台灣人民吃萊豬、喝核廢水，甚至連搭個火車都要提心吊膽嗎？

(中時新聞網)