春末夏初不僅時晴時雨，氣溫變化也很大、冷熱無常。中醫師鄭愛蓮表示，這個時節乍寒還暖又或者由暖轉涼，溼度也不穩定。皮膚病好發於春夏，尤其北部地區溼氣較旺盛，尤其像台北屬於盆地，雨過放晴溼氣蒸發會聚集在盆地不易散去，此時有皮膚病的患者就容易復發。

鄭愛蓮補充，體內循環代謝較差的人，本身體質溼氣較重，加上外部較溼的環境影響，體內溼氣更難去除，此時溼氣就會從皮膚排出，形成溼疹或汗皰疹。春夏交替之際，很多平時控制得當的皮膚病患者，在此時症狀會惡化，皮膚不僅發紅發癢，還冒出小水泡。除了天氣因素，飲食也是關鍵，例如這次清明連假天氣較炎熱，許多人冷飲、冰品不忌口，體內溼氣堆積，溼疹就會更嚴重，因此近期門診的溼疹患者明顯增加。

鄭愛蓮舉例說明，最近收治1名13歲男孩，其溼疹病史已有2、3年，手肘、後背都有嚴重的紅疹和小水泡，問診時發現男孩平時愛吃炸物，也喜歡冰涼飲料和冰品，體內累積了過多溼氣與廢物，沒有適當排出，因此每年春夏，溼疹都發得特別嚴重。經過調理給予能祛風、排溼和去寒的中藥服用，並搭配純中藥草藥膏塗抹之後，男孩已好轉很多。

鄭愛蓮指出，溼疹患者在急性發作期不可用沐浴乳洗澡，可使用中藥皂清洗，並用食鹽水消毒患部，也可冰敷止癢，不可搔抓以免水泡破掉，導致病情惡化加劇。中醫治療皮膚病，並非只是將病灶症狀壓下去而已，而是著重於調節五臟六腑功能，才能代謝體內老廢物質與溼氣，避免溼氣和毒素從人體最大的排毒器官──皮膚排出，以減少溼疹的復發機率。

鄭愛蓮提醒，溼疹病情嚴重者，可能1天需吃4次藥，待好轉後可改為1日3次，應按時服藥，切忌自行刪減吃藥次數，否則藥效無法持續，會影響治療效果。

在飲食方面，溼疹發作時嚴禁食用牛羊、海鮮、芒果、番茄、啤酒和冰涼食物，待症狀解除後，即可恢復正常飲食，但仍需適量。只要配合醫囑、注意飲食、不熬夜，輕者治療2到3個月，重者耐心治療2到3年，定能擺脫溼疹糾纏。

(中時新聞網)