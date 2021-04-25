駐日代表謝長廷近來多次為日本擬排放核廢水護航，多次在臉書上發文，但卻屢遭打臉表示相關資訊都有錯誤；對此，台北市議員羅智強今(25)日就狂酸表示，謝長廷這麼愛日本，何不乾脆入籍日本，當個堂堂正正的日本人？

日本決定兩年後將福島核廢水排放入海，引發周邊鄰國反彈，謝長廷多次公開為日方護航，扯我核電廠也有排放含「氚」的核廢水，更張貼「核二廠放射性廢水排放統計表」，證明核二廠廢水排放含有微小量的「氚」，自己沒有造謠；卻遭原能會打臉，表示我方排放的廢水與日本此次擬排放的廢水來源明顯不同。

羅智強在臉書上表示，「發現謝長廷有一種症狀：看到日本腿就軟」，羅怒批，謝把正常的「核廢水」跟福島的「核污水」混為一談、宣傳福島核食在日本超市賣光光、說台灣漁民「活潑」、「比較難保護」、反對設置慰安婦銅像；以上種種，讓羅智強確信，「謝長廷是真的愛日本」。

對此，羅智強向謝長廷提出建議，表示謝既然這麼愛日本，在日本居住五年，就可以申請歸化了，謝長廷何不乾脆申請入籍，做個堂堂正正的日本人呢？而如果入籍成功，相信謝長廷也會是日本知台第一人，也許日本政府可以派任謝長廷來台灣，擔任日本駐台代表，這樣謝長廷就可以名正言順的「助日」了！

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(中時新聞網)