【愛傳媒葉毓蘭專欄】此時的黃小弟，應該還在與死神拔河。這個意外的發生，實在不可思議，更不可原諒。

「黃童舅舅說，外甥一共上了8次柔道課，每次都由他陪同，當天晚上7時上課，先是被一名小年4年級的男童摔了約20次，後來又被何姓教練摔了約7次，期間還有嘔吐的情況，晚間8點55分被抱到場邊，9點5分由救護車送往部立豐原醫院急救，因顱內出血嚴重，手術後仍未脫離險境，靠呼吸器續命，就算救活也可能是植物人。」

我想起四十五年前的夏天，我第一次在警官學校接觸柔道，從來不擅長體育的我，每次上課都是天人交戰，但是帶我入門的張聰輝9段、廖運成8段兩位恩師，讓我們足足練了兩個月無聊的護身倒法、前回轉倒法、青蛙跳。

即使開始練摔法了，也都是從抓襟開始，步移、轉身等基本動作反覆練習到滾瓜爛熟了，才會開始對摔，而且老師（教練）們找我去對摔時，不管是過肩摔、扶腰、大外割，在我倒地時，老師總會小心幫我提起，不讓我的頭部著地。

四年的柔道訓練，我雖然學藝不精，但是護身倒法助我良多，年輕時騎機車在台北公館撞上突煞的小黃，拜護身倒法所賜毫髮無傷，連月初在某溫泉滑倒，慘烈無比的四腳朝天，也是無礙。

所以，當我看到黃小弟的舅舅說他才上過八次課，就與另一個四年級的男童對摔，受傷後甚至還被六段教練當成裝傷，再摔七次⋯⋯這個過程太離譜了。

這個何六段真的是合格的柔道教練嗎？政府或柔道協會對於這些坊間林立的道館難道都沒有任何檢覈的機制？

希望黃小弟能夠度過難關，平安康復。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)