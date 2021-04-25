在昨天剛結束的一場NBA例行賽中，勇士在主場以118-97打敗金塊，而近期火燙的王牌柯瑞(Stephen Curry)表現非常出色，在這場比賽砍下32分9籃板3助攻，也再次轟下隊史紀錄，那就是他在四月份已有11場比賽得分超過30分，追平老將貝瑞(Rick Barry)在1974年11月所創的紀錄，成為單月最多30+球員！

Stephen Curry has 11 games with 30+ points in April, the most 30-point games by a Warriors player in a calendar month since Rick Barry had 11 in November 1974. pic.twitter.com/WACii0lQop — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 24, 2021

本季勇士面對傷兵問題戰績持續載浮載沉，目前30勝30負排西區第九，但柯瑞手感卻燙到不行，近5場比賽他轟下35.8分5.8籃板4.8助攻，投籃命中率48%，三分球平均每場進6.2顆，命中率43.1%、罰球高達90.9%，更可怕的是這還並非他單月最火燙時刻。在上週4場比賽幫勇士奪3勝1敗，面對金塊狂砍53分，並連2場命中10記以上三分球，場均43.8分、57.3%投籃命中率、54.5%三分球命中率的驚人數據，是他本季第2度獲選單週最佳球員，也是生涯第16次。

最近他更連續打敗MVP熱門人選，分別是金塊約基奇(Nikola Jokic)和76人安比德(Joel Embiid)，讓他們知道誰才是本季最強勢球星，而在籃球遊戲《2K21》中他能力值也來到97，和詹姆斯(LeBron James)並列全聯盟第一，可見本季柯瑞在外界評價有多高。接下來勇士在四月份將面對國王、獨行俠、灰狼，柯瑞有望打破前輩單月30+紀錄，而本季至今31.2分5.6籃板5.8助攻數據也讓人畏懼，尤其是他過去不講理的外線投籃更加進化，目前命中率高達42.5%，想必任何一隊都不會想面對柯瑞，並讓他持續突破聯盟紀錄！

(中時新聞網)