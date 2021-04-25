華南雲雨區今天東移通過台灣，全台各地都有降雨機會，高雄今天清晨降下大雨，久逢甘霖的高雄人一早就被雨聲吵醒，不少網友在臉書社團留言，直呼喜極而泣，「第一次聽到雨聲那麼感動！」、「左營下超大的！很棒」。

高雄今天清晨5時多開始下雨，臉書「高雄美食地圖」興奮PO文，高雄終於下雨了！早上被雨聲吵醒覺得開心，立刻吸引一堆高雄人留言，「仁武落雨聲讚」、「三民區大雨！」、「鼓山區下雨，太棒了」、「太棒了，睡夢中聽到雨聲趕快收衣服」、「左營高鐵這裡下很大唷！」。

今天一早高雄人被雨聲吵醒，超級感動。圖為高雄下雨。(翻攝自 高雄美食地圖FB)

今天一早高雄人被雨聲吵醒，超級感動。圖為高雄左營下雨。(翻攝自 高雄美食地圖FB)

甚至有高雄人因為太久沒聽到雨聲，懷念到感動落淚，直呼「橋頭大雨陣陣來，終於阿！喜極而泣」、「有算大雨了⋯好清脆響亮的聲音！真好聽！」、「真的很好聽下雨的聲音，希望能聽久一點。」、「前鎮也下雨囉！第一次被雨聲吵醒原來是如此開心」，也有人希望雨要下在集水區，對水情才有幫助。

據氣象局資料顯示，截至早上9點高雄左營累積雨量有9毫米、仁武8.5毫米、永安5.5毫米、岡山4毫米、燕巢3.5毫米。

氣象局預報員官欣平表示，今天水氣多，從雷達回波圖可以看到，雲系慢慢且持續不斷移入，全台都有降雨機率，今天南部降雨山區比平地明顯，對於水情有沒有助益，只能說有下比沒下好，今天南部一整天都會斷斷續續降雨，但雨勢沒有北部、東半部來得大，明天降雨緩和，主要為午後雷陣雨，之後就是周四(29日)鋒面通過，中部及南部山區都有局部短暫陣雨。

氣象局表示，今天南部整天都會有斷斷續續降雨。圖為雷達回波圖。(翻攝自 氣象局)

圖為今天早上9點全台累積雨量圖，能看到除了東部以外，高雄部分地區也有降雨出現。(翻攝自 氣象局)

(中時新聞網)