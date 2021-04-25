林先生在軍中服役時被卡車輾過，骨盆腔碎裂，經過大手術，左腿截肢，半身癱瘓，但這段經歷沒有打倒他，反而促使他成為台灣輪椅國標舞冠軍。想不到術後10多年，殘肢產生嚴重神經節疼痛，長年折磨幾乎要他倒下。所幸經過臺北榮民總醫院功能性神經外科主任劉康渡醫師評估，在各種治療都無法緩解下，採「脊髓刺激療法」，調節脊髓神經疼痛訊號，終能與痛共存。

●難治型慢性疼痛 好發脊椎手術後遺症

劉康渡主任說明，慢性疼痛多是神經性疼痛，根據國際疼痛研究協會定義，神經性疼痛是神經系統任何部位損傷造成的疼痛，若超過六個月以上，經過藥物、復健、針灸、針劑、介入性神經阻斷等治療都無效，就屬於「難治型慢性疼痛」。

至於慢性疼痛的原因，劉康渡主任提到，包含脊髓、周邊神經損傷、感染，或者代謝疾病引發神經發炎（如糖尿病），甚至中風都可能是病因，不過臨床最常見於脊椎手術後遺症，因脊髓沾黏、損傷，出現疼痛症候群。

●「階梯」式疼痛治療 止痛方式多元

疼痛治療採階梯式療法，劉康渡主任說明，初階屬於「傳統治療」，包含心理、藥物、復健、行為、中醫等治療；沒效則進入第二階「介入性治療」，針對神經疼痛的部位採輕度侵入性療法，例如針對引發疼痛的神經注射麻藥、類固醇等藥物，或以高熱破壞神經，進行神經阻斷（如電波熱凝療法）；當第二階仍難控制疼痛，第三階以「手術」處理，可解決脊椎滑脫、壓迫造成的疼痛。

萬一手術仍無法控制疼痛，劉康渡主任表示，須進一階採侵入性較高的介入性治療─「脊髓刺激療法」。

劉康渡主任解釋，脊髓刺激療法是一種神經調控的療法，將一個電極線，植入脊髓硬膜的外腔，刺激中樞脊髓背部的神經纖維，調節傳導至腦部的不正常訊號，達到控制疼痛的目的。(圖/健康醫療網提供)

●脊髓刺激療法 調節不正常的疼痛訊號

劉康渡主任解釋，脊髓刺激療法是一種神經調控的療法，將一個電極線，植入脊髓硬膜的外腔，刺激中樞脊髓背部的神經纖維，調節傳導至腦部的不正常訊號，達到控制疼痛的目的。手術又分成兩階段：

一、測試階段：

劉康渡主任提到，由於疼痛屬主觀感受，一定要病人先體驗脊髓刺激療法緩解疼痛的效果，在測試階段，是將電擊導線，以局部麻醉方式，植入到脊髓膜外腔，當下測試病人的感覺，如果電流有流入疼痛區域，代表手術順利。

接著電極會留在病人體內1-2周，外接一部電刺激器，病人可以調整電流的強度、頻率，醫師說，「疼痛降低50%以上就算成功，如果病人滿意，便會經病人同意接受永久植入手術。」

二、永久植入手術階段：

劉康渡主任指出，永久植入手術屬於微創手術，是把一片電極埋在脊髓硬膜腔外，電極會連接至神經刺激器，而刺激器則是埋在腹部肚臍附近脂肪層下方，提供電流給電極來刺激脊髓。手術完成後，病人須住院幾天，可根據疼痛程度，自行透過遙控器來調整電流大小，不痛時也可關機。

醫師補充，脊髓刺激療法幾乎無副作用，但其類似心律調節器，核磁共振等檢查會有限制，不過其它醫療檢查、日常生活的電器都不會影響，也可正常活動，惟輪椅者盡量不要壓迫腹部。

疼痛治療可以完全不痛嗎？ 醫：目標緩解50%以上

「國際疼痛研究協會指出，疼痛是一種不舒服的感覺，醫療只能降低，患者必須與之共存。」劉康渡主任坦言，疼痛治療的成效視個人而定，若病人期望太高、合併憂鬱等情況，可能不符合預期，「疼痛不會百分百消失，目標是可以控制50%。」他透露，北榮10幾年經驗，60多例滿意度都很高。

醫師也強調，疼痛減緩後，可以搭配運動、復健、鎮定劑等其他方式，相輔相成，控制效果會更好。

●痛起來要人命 醫師鼓勵耐心治療

「如果麻醉結束後還是痛，醫師可以讓我永遠不要醒來嗎？」許多疼痛患者灰心喪志，國際對疼痛研究投入很多，藥物、儀器等治療推陳出新，包含被譽為治療神經性疼痛的最終武器─脊髓神經刺激器及大腦皮質刺激器。

劉康渡主任呼籲患者，求助醫師找出疼痛的原因治療，絕對可以緩解疼痛，平常也能從事喜歡的活動，讓不舒服的感覺降到最低。

(中時新聞網)