立委莊競程祈求雨神趕快大駕光臨，久違的雨水能為台中帶來大量雨水，「最好是集中在集水區，集好集滿！」（盧金足攝）

立委莊競程以古老傳說的雨天娃娃，DIY兩個雨天娃娃，掛在服務處門沿。（盧金足攝）

旱象嚴重，大家都祈雨快天降甘霖，立委莊競程25日表示，以古老傳說的雨天娃娃，DIY兩個雨天娃娃，掛在服務處門沿，祈求能為台中帶來充沛的雨水，最好是集中在集水區，還號召大家一起動手做，團結力量大，感動老天快下雨。

莊競程在臉書發文表示，委根據中央氣象局預報，明天從華南到台灣一帶水氣很多，各地會有局部短暫陣雨或雷雨發生的機會。

他以古老的傳說，以報紙動手做了個雨天娃娃，掛在服務處前，祈求雨神趕快大駕光臨，久違的雨水能為台中帶來大量雨水，「最好是集中在集水區，集好集滿！」

莊競程在臉書發文祈雨，引來立委陳柏惟留言表示「傳說穿新鞋也會下雨」，很多網友按讚說，「我只要洗車就會下雨，可是今年不靈了」，有網友則建議「播江蕙的《落雨聲》祈雨」。

台中市因為久未下雨，水庫沒有水源進帳，中央實施供五停二限水措施，民眾生活不便，這幾天各地有下雨的機會，都希望台中市也能下大雨解旱象，今天上午天候開始出現烏雲，希望趕快下雨，解決缺水危機。

(中時 )