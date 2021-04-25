1991年，台鐵在苗栗造橋段發生列車對撞事故，造成30死、112人輕重傷。當年一名在現場採訪的鄭姓記者，因不忍罹難民眾Call機響起，回撥電話向對方家人轉達不幸。結果30年後，鄭姓記者的兒子接到一通陌生來電，竟然是當年罹難者的兒子！

本月初太魯閣號事故，重創國人對台鐵的信心。已故前《台灣新聞報》記者鄭文華的兒子鄭志浩表示，這陣子整理父親遺物，發現30年前「造橋事故」剪報、照片。他回憶，父親當時採訪完回家，曾提及一件令人很難過的事。

火車對撞現場慘不忍睹，救難人員抵達後，只能先幫罹難者蓋上白布。趕赴採訪的媒體記者也到了，聽見一整排白布下不斷傳出Call機聲，鄭文華找到聲源後，主動回電，「Call機主人已往生，請節哀保重。」

電話那頭傳來家屬們崩潰痛哭的聲音，讓鄭文華相當難過、不捨，眼眶裡滿是淚水，也只能強忍著悲傷，繼續完成採訪工作。

鄭文華的兒子鄭志浩在臉書PO文說，這個月15日，他突然接到一通陌生來電，「令我頭皮發麻震撼不已，對方是該名罹難者的兒子，也就是打Call機的那個人。」鄭志浩說，對方只想表達謝意，因當年事發後全家亂成一團，等處理完後事才想起有一位好心人通知他們，多年後看到新聞，終於找到鄭家致謝。

鄭志浩說：「我想父親在天之靈也會感到欣慰，雖然當初只是舉手之勞，但人家把這份感謝記在心裡30年。」

(中時新聞網)