擁有「台灣最美麗歐巴桑」稱號的藝人陳美鳳，無論是臉蛋或身材都保養得宜，成為演藝圈美魔女的代表。近日她搭乘台北捷運與友人聚會，想不到都沒人認出、更沒人讓位，將滿65歲的陳美鳳得意的笑說：「我還年輕！」

陳美鳳21日晚間透過社群平台表示臨時放假一天，不用進棚工作，特地抓緊機會約好朋友聚餐，戴著帽子、黑框眼鏡和黑色口罩，身穿黑色便服，拿出好久不見的悠遊卡，進入捷運車廂拉著拉環，態度相當自然大方，附近的乘客似乎都沒發現這位大明星，幾乎都專注的低頭使用手機、或是發呆，有網友好奇的詢問：「哎喲！沒人認出美鳳姐嗎？」陳美鳳回應：「沒有耶～戴口罩很少被認出來」。

陳美鳳七月將滿65歲，到時可以拿到敬老卡享折扣優惠，但她這趟捷運之旅，非但沒有被粉絲認出，也沒有被乘客讓座，陳美鳳自信地說：「我還年輕！」許多網友紛紛留言表示認同，「看身材才20-30歲，像年輕人（少年ㄟ），就不會有人想要讓坐啦，這是讓人羨慕的啦」、「愛運動的妳都保有青春的活力，很棒哦！所以看起來都不會老！」

同時，陳美鳳也公開與演藝圈星友的聚會合照，宴上嘉賓幾乎都是觀眾熟悉的面孔，像是張瓊姿、李明依和向娃等人，有眼尖的網友發現張瓊姿的手包著紗布，詢問是否受傷了？陳美鳳代替好友回答：「扭到現在好一點了。」

(中時新聞網)