民進黨前立委蔡啟芳去年進行肺臟移植，曾一度瘦到僅剩38公斤，昨（24）日他到台南探視前總統陳水扁，陳水扁大讚蔡啟芳，15年來有情有義，並在臉書貼出兩人合照，網友看了後直呼，蔡啟芳瘦到讓人認不出來。
蔡啟芳先前因為肺阻塞，去年7月進行「肺部移植手術」，立委蔡易餘今年3月與父親一起參加台大醫院記者會，分享蔡啟芳接受肺臟移植後的心路歷程。蔡易餘在臉書指出，在接到可移植電話前，父親在台大醫院加護病房躺了1個多月，肺部功能只剩32%，在胸腔外科主任徐紹勛團隊的帶領下接受肺臟移植後，目前肺部功能已經恢復90%，非常感謝台大醫院這段時間的照顧。
回想當時，蔡易餘說，父親狀況並不好，連喘氣都極度困難，且越來越消瘦，因此知道有機會接受肺部移植，便馬上答應。蔡易餘表示，手術歷經10幾個小時，父親在恢復室醒來後沒有任何不適感，到現在還能出門走走，他要再次感謝台大醫院團隊高明的醫術，成功執行Type IV DCD 肺移植手術，術後也給予病患最好的醫療照護。
陳水扁昨（24）日在臉書PO出與蔡啟芳合照，指出「這樣的同志並不多」，讚蔡啟芳有情有義，15年來為阿扁的國務機要費案奔走不餘遺力，在鬼門關走一回後，還抱病到台南看阿扁，令人感動，也祝蔡啟芳早日康復。
不過，網友看了照片後直喊，「整個人都瘦到我們都認不出來是蔡委員」「瘦太多了啦！」「蔡委員好瘦喔」，並笑說「叫蔡易餘分點肉給他阿爸」，也有不少人提醒陳水扁及蔡啟芳要好好保重身體。
此外，去年12月蔡啟芳因感冒回到醫院治療，當時蔡易餘向《聯合報》透露，父親開刀前，體重還有60幾公斤，但開刀後只剩38公斤，且又不好好照顧自己和遵循醫生指示，讓家人相當擔心，也在臉書感嘆「遇到不聽話的病人」。
(中時新聞網)
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