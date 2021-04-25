韓國綜藝節目《Running Man》熱播超過10個年頭，在中天綜合台播出也深受觀眾喜愛，本週日(25日)節目中迎來成員的至親好友車太鉉、張東民、梁東根、李美珠、及新生代韓團TXT成員休寧凱、然竣等進行友情之戰。好友之間的良好默契及互相爆料，讓整集笑料不斷。李光洙也在眾人敲碗下，展現拿手絕活「蚊子舞」，搞笑之舉讓眾人起立鼓掌。

金鍾國和演員車太鉉是演藝圈多年好友，經常在各大綜藝節目合體展現好交情，睽違九年，車太鉉再度驚喜現身《Running Man》，一登場就讓金鍾國不停抱怨：「你怎麼會來！電話中為什麼不跟我說？」車太鉉也隨即反駁：「你不是沒問嗎？沒問就不用回答！通常婚後的生活都是這樣的！」此話一出讓在場的有婦之夫都超有感，頻頻點頭表示贊同。他也不忘在節目中，重現自己20年前的熱門歌曲「I Love U」，洗腦旋律搭配經典舞姿讓全場為之瘋狂，重返往昔時光。

(左起)車太鉉、池錫辰、宋智孝節目中互偷包包。(圖／中天綜合台提供)

因上遍韓國各大綜藝節目，而自嘲自己是「綜藝順風車」的車太鉉，在玩遊戲「答非所問」關卡時，碰上《Running Man》中的犯規王李光洙，兩人對決戰況激烈，當車太鉉提及：「你拍攝《海盜》時和孫藝珍是不是關係不好？」問題一拋出讓李光洙話都說不出口，最終慘遭淘汰，他也為此憤憤不平：「孫藝珍根本沒有參與演出啊！怎麼可以問這個！」車太鉉精彩的表現深受觀眾喜愛，也有不少粉絲留言：「有他就必須收看！是好笑的保證！」

防彈少年團的師弟組合TXT（TOMORROW X TOGETHER）於今年發行日語正規專輯，成功打入日本市場，更是音樂榜上常客，這次團員YEONJUN、HUENINGKAI初登韓國綜藝節目，目睹連環偷竊案遊戲，隊友們耍心機互偷包包，偷個精光只留下背帶，背叛奇景讓他們也跟著學壞，甚至大膽出手大整池錫辰。更多精彩內容鎖定中天綜合台36頻道週日晚間6點播出的《Running Man》。

(中時新聞網)