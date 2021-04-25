北市警中山分局員警包庇色情酒店案，在押的「嘉儷寶」酒店集團負責人曾小琪、櫃台人員林琪，日前聲請具保停押，台北地院因2人認罪，裁准曾、林各以200萬、20萬元交保，條件是2人不得與本案證人、共犯有接觸、聯絡行為。

檢調發現，酒店業者曾小琪、曾筠心姊妹，2006年起先後在北市中山區成立「嘉儷寶」酒店集團媒介酒店小姐與酒客性交易，為躲避媒介色情遭警方取締查緝，以每月交付1萬元賄款給轄區員警；每逢中秋、端午、春節三節則加碼行賄，甚至連泊車少爺也成為轉交賄款的白手套。

檢調查出，時任中山一派出所警員的陳俊安、李功華，自2013至2017年按月向轄區的888卡拉OK、嘉麗寶酒店業者索賄上百萬，接受喝花酒招待、包庇業者經營色情。檢察官認定李、陳與其他還在偵辦中的收賄員警，共收賄494萬。

北檢今年2月依貪汙等罪起訴李功華、陳俊安及業者游岳羲、莊靖華、曾小琪、曾筠心、林琪、余沛樺、劉秀惠、呂振世、鄭雅文、李政忠。目前檢調仍針對員警陳彥安、涂維廉、張寧、偵查隊員許峻銘、陳錦男等人涉案情節，積極偵辦中。

(中時 )