「我應該給小孩特別吃什麼，才會對他的病情有幫助呢？」20年前那一晚病童母親揪心的提問，一時之間把兒科醫師胡文龍給難倒了，只能含糊其詞地回答：「正常吃就好……。」現在，澄清醫院小兒神經科主任胡文龍醫師終於可以自信滿滿地告訴那位母親答案了。

胡文龍醫師將兒科專業與營養功能醫學兩者優點結合，並將看診時苦口婆心分享的日常生活等衛教注意事項化為文字，出版《兒科好醫師最新營養功能醫學》，教會家長幫助孩子做自己健康的主人。同時細數居住環境、生活習慣、飲食營養等注意事項，以及許多醫學研究已經證實吃對、住對、用對，能對孩子健康產生不亞於現代醫學的治療效果。這樣的最新醫治走向，是許多疾病在正規治療之外，強而有力的輔助治療工具。

像是爸爸媽媽常問的：孩子有異位性皮膚炎該如何保養照護？老師說我的孩子過動，該怎麼辦？孩子長不高，打生長激素或喝轉骨湯有用嗎？胡文龍醫師在《兒科好醫師最新營養功能醫學》一書中提到，異位性指皮膚炎治療目標在於減緩發癢不適、防止急性發作及減少藥物治療風險，同時減少過敏原並補充益生菌、魚油、維生素D、維生素C等都有助於改善，甚至不復發。

而過動症已經被證實是一種慢性疾病，積極治療與否對往後的人生影響很大，初始症狀越嚴重的孩子，早期介入並給予有效的治療，將使症狀持續到成年期的可能性降低。至於長材矮小的孩子，注射生長激素並非長高的唯一選擇！如果不慎吃到含性激素的轉骨成分，容易因性早熟跡象造成骨齡提早成熟，導致生長板提前關閉，將使得長高停滯。

《兒科好醫師最新營養功能醫學》是寫給父母親的兒童營養功能醫學實用書，種種案例與見證都是胡文龍醫師的小病人與病魔奮戰的真實故事，相信能夠讓有健康意識的父母，以及有相同境遇的大小朋友，從胡這些兒童常見疾病的病情分析、診斷方式、整體療法建議等掌握到核心健康知識。另外，胡醫師也講舉行現場講座，分享醫學實證過的不用藥對症營養素，幫助爸爸媽媽在生活和飲食上懂得聰明地趨吉避凶、幫助孩子大病不復發、難病順利治癒、小病輕鬆化無。報名電洽02-2392-5338分機16或上網查詢。

《兒科好醫師最新營養功能醫學》書封。(圖/新自然主義提供)

(中時新聞網)