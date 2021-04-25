副總統賴清德昨天帶著美國在台協會處長酈英傑、副處長谷立言、英國在台辦事處代表鄧元翰、新加坡駐臺北商務辦事處代表葉偉傑等人走訪山林，並深入部落一起體驗鄒族文化。賴清德表示，他與台灣千里步道協會計畫每月都舉辦一次這樣的活動，來推廣國人養成健康促進的習慣。

賴清德昨天邀請酈英傑伉儷、谷立言伉儷、鄧元翰、葉偉傑等人，前往嘉義參訪阿里山特富野古道及達邦部落走讀行程，賴清德表示，台灣與各國感情友好，「可以一起上山，一起下海，一起運動」。

他提到，特富野古道的林相非常豐富，古木參天，有難得一見的臺灣原生種植物，運氣好的話還可以看到山椒魚，可說是鄒族文化與歷史空間最有代表性的一段路徑；而達邦部落可以看到鄒族家屋、享用部落風味餐，更可以感受到鄒族的文化，對各國的代表來說會是非常棒的體驗。

賴清德表示，舉辦這項活動還有一個重要目的，就是推動健康促進的概念。根據衛福部報告，國人健康平均餘命已經超過80歲，但是不健康生存年數為8.4年，表示台灣平均每一個人有10％的時間是不健康的，可能是臥病在床、坐輪椅，或是生活上需要其他人的幫助。

他說，這代表臺灣民眾注重醫療、長照，但卻忽略了健康促進。如果國人能夠養成健康促進，對個人、社會及國家都是非常棒的事情。他鼓勵國人做各種運動，到操場或在跑步機上運動都非常好，也可以來走千里步道，不但能夠提升自己的健康，也有育樂、歷史及文化等功能。

他與台灣千里步道協會計畫每月都舉辦一次這樣的活動，來推廣國人養成健康促進的習慣，並盼大家多多響應，讓台灣能夠更加健康。

賴清德也在嘉義縣鄒族獵人協會理事長高德生長老帶領下，與同行者一起參與入山祈福儀式，向玉山致敬。參訪結束後，賴清德與外賓們分享心得表示，今天非常高興能夠邀請外賓一起來走特富野古道，把台灣的山林之美介紹給我們的好朋友，尤其這次能夠前來鄒族的傳統領域，意義非凡。

他說，台灣千里步道協會花了15年的時間，在台灣各地建置千里步道，他也鼓勵國人把握機會多多走千里步道，不僅可以促進身體健康、領略山林之美，更能了解文化與歷史等各種內涵，是非常棒的事情。

(中時 )