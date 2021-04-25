等了好幾個月，久違的雨神終於大駕光臨！台中市25日上午9時開始陸續「滴雨」，雖然只是毛毛雨，還未下起傾盆大雨，民眾紛紛嗨喊「下雨了，真好！」立委也發起祈雨文，製作雨天娃娃，盼天降甘霖。
根據中央氣象局預報，這兩天從華南到台灣一帶水氣很多，各地會有局部短暫陣雨或雷雨發生的機會，台中市的降雨機會高達90％以上，期待已久的雨水，雖然一早只有小雨滴，但天空出現烏雲，希望有下大雨的機會。
旱象嚴重，大家都祈雨，立委莊競程以古老傳說的雨天娃娃，DIY兩個雨天娃娃，掛在服務處門沿，祈求能為台中帶來充沛雨水，最好是集中在集水區，還號召大家一起動手做，團結力量大，感動老天快下雨。
莊競程在臉書發文表示，他以古老的傳說，以報紙動手做了個雨天娃娃，掛在服務處前，祈求雨神趕快大駕光臨，久違的雨水能為台中帶來大量雨水，「最好是集中在集水區，集好集滿！」
莊競程在臉書發祈雨文，很多網友按讚說，「我只要洗車就會下雨，可是今年不靈了」，有網友建議「播江蕙的《落雨聲》祈雨」。
台中市因為久未下雨，水庫沒有水源進帳，中央實施供五停二限水措施，民眾生活不便，這幾天各地有下雨的機會，都希望台中市也能下大雨解旱象，今天上午天候開始出現烏雲，希望趕快下雨，解決缺水危機。
(中時 )
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