中天《同學來了》(27日)播出探討「前世情人來要債，老爸樂當女兒奴」話題，來賓有侯昌明、藍波老師、徐小可、巫苡萱等四對父女檔分別暢聊「女兒事」。侯昌明曾在節目裡得知兒子購買昂貴球鞋當場暴怒，雖然事後解釋「是怕孩子價值觀偏差」，沒想到這次在節目中竟自曝大手筆幫女兒購買名牌包。

據研究有6成父親都比較偏愛女兒，藝人侯昌明在《同學來了》提到自己曾經送過女兒手機與包包，這與他節儉成習的形象似乎有反差，「一直以來，女兒都是用他們的舊手機，當初女兒侯賽蕾要出國念書才終於送一支她想要的手機。」從小耳濡目染爸爸的節儉觀念，侯賽蕾也會效仿爸爸，有一次逛街，侯昌明與曾雅蘭頻頻問她需要買什麼，只見侯賽蕾認真回答:「我沒有資格花這個錢，因為我現在一事無成，已經花了你們這麼多錢在國外念書了。」這話讓其他在場的父親都稱讚她乖巧，侯昌明也說，「有次看見一個很漂亮的名牌包包，正想問女兒要不要時，女兒盯著包包認真的告訴我，將來她也要自己買一個。」眼見女兒如此懂事，做為父母的都看在眼裡，事後則買下來送給女兒當生日禮物。

侯賽蕾(左起)承襲父親節儉成習，一句話讓侯昌明砸錢買名牌包。(圖／中天綜合台提供)

職棒女神巫苡萱在26歲時曾遇過一個才交往三個月的男友突然向她求婚，興奮的她回去與感情很好的爸爸報喜，但沒想到爸爸卻反對，要她再考慮，事後證明，那男生其實是恐怖情人，不僅會動手打她還劈腿，更過分的還在交往時期就把她綁在家裡監禁，巫苡萱邊回憶邊感謝爸爸當時阻止她。

很多父親不擅長表達，但面對女兒時都不自覺流露溫柔心，這也感染了主持人納豆，他覺得女兒就是要好好保護，不料這時他卻說出驚人之語，「等我有女兒，我要跟她一起洗澡到大學畢業！」這為父宣言也立刻讓現場的爸爸們齊喊「低級！」更多內容鎖定4月27日晚間九點中天綜合台《同學來了》。

(中時新聞網)