一艘油輪昨（24）日驚傳在敘利亞巴尼雅斯港（Banias）沿岸遭遇無人機攻擊失火，至今火勢已經撲滅，不過至少造成3人死亡，這是敘利亞內戰爆發10年以來，首度發生這類攻擊。人權觀察組織稱遇襲油輪為伊朗籍，不過伊朗半官方媒體否認。

Video circulating by #Iran's Nour News, which is close to the SNSC, of a helicopter coming to the aid of the tanker off the coast of #Syria today. Nour News is interestingly describing the fire as due to a "welding" incident rather than a drone attack. 1/2 #OOTT pic.twitter.com/OL1C40xvB7 — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) April 24, 2021

綜合路透社等外媒報導，一艘油輪昨日在敘利亞西部巴尼雅斯港沿岸遭遇攻擊後失火，敘利亞石油部隨後宣布，火勢已被撲滅，敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）負責人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）表示，至少3名敘利亞人喪生，包含2名船員。

Several images the oil tanker on fire off the Syrian coast of Baniyas. #Syria pic.twitter.com/ZADTLONwgJ — Joe Truzman (@Jtruzmah) April 24, 2021

目前仍無法確定遇襲油輪的國籍，阿布杜拉曼指出，油輪為伊朗籍，事發當時距離巴尼雅斯港不遠。伊朗官方則對此不同調，伊朗國營拉伯語全球衛星電視台（al-Alam）報導，遇襲油輪是伊朗近期造訪敘利亞石油碼頭的3艘油輪其中一艘，油輪船身受損，但沒有人員傷亡，不過伊朗半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）否認油輪為伊朗籍。

敘利亞石油部指出，油輪是受到來自於黎巴嫩水域方向的無人機攻擊，親敘利亞的黎巴嫩馬雅丁電視台（Al-Mayadeen）報導，油輪疑似遭到以色列無人機攻擊，不過以色列官方拒絕回應。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）3月引述美國籍中東官員報導，自2019年底以來，以色列已經針對至少12艘前往敘利亞的船隻發動攻擊，當中多數載運伊朗原油。

敘利亞於2011年爆發內戰以來，以色列也已經對敘利亞發動數百起空襲，攻擊對象包括伊朗、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）等盟友，以及敘利亞政府軍。阿布杜拉曼指出，這是敘利亞內戰10年來，首度發生針對油輪的攻擊事件。

敘利亞巴尼雅斯港及西部荷姆斯省（Homs）各有一座煉油廠，2座煉油廠負責生產敘國很大一部份的柴油、燃料油、汽油及其他石油產品。

近年來，敘利亞持續仰賴伊朗原油進口，不過受到西方國家收緊制裁影響，敘利亞愈來愈難獲得足夠的石油供給，過去一年來更面臨汽油及燃料短缺局面。

(中時新聞網)