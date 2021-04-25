黃姓男童疑遭柔道教練及學員輪流重摔，導致顱內出血、腦死，家長不捨守護在加護病房外，期待奇蹟出現。 （王文吉攝）

獨／害腦死無照教練遭聲押！ 柔道館現況曝光當地人這樣說

台中市7歲黃姓男童學柔道時，遭到何姓教練與就讀小四的學長，重摔27次致腦部重創，因顱內出血開刀，手術後目前則處於腦死狀態。何姓教練昨天經檢方複訊後聲押獲准，檢方另外查出，案發時，黃童的舅舅在一旁錄影，見外甥被摔卻未出手制止，檢方將釐清是否有過失責任。

何姓教練前天（23日）被依過失傷害罪嫌移送法辦，台中地檢署23日進行複訊，何姓教練堅稱是正常訓練，檢方偵訊後諭知請回，男童父親得知後表達不滿，痛罵「台灣司法真的是死光了」，並呼籲司法還他的小孩公道。黃童的舅舅表示，他本來要記錄姪子的練習過程，卻目睹慘事發生。

台中地檢署昨（24日）天傳喚案件相關證人，查出案發時，黃童的舅舅在旁拍攝影片，看見外甥被連連重摔，卻未出手阻止不幸情事發生，檢方正在釐清是否有過失刑責。

法界人士認為，黃童的舅舅是全案關鍵證人，若舅舅是「保證人」身分，應由檢方調查釐清，事發當下，黃童的舅舅為何繼續拍攝不上前制止？若能防止而未防止，可能有過失責任。

不少網友也質疑「舅舅不也是在現場？為什麼沒制止？還在錄影」、「這位舅舅無判斷是非能力嗎」、「小孩在哭喊不是一小段時間，是被摔27次，還不把小孩帶走」。但也有網友替舅舅說話，表示「沒必要怪舅舅，很多人對柔道印象就是摔來摔去，基於尊重專業，如果是我也會猶豫」、「沒有相關背景的人真的一時之間可能只覺得不太對勁吧」。

(中時新聞網)