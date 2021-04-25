Orlando Magic head coach Steve Clifford has tested positive for coronavirus, league sources tell me and @JoshuaBRobbins. Team is holding out hope that it’s a false positive. Clifford has had his first vaccine shot and is asymptomatic. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 24, 2021

又一名NBA主帥明明打了新冠疫苗，卻被檢驗出新冠病毒陽性反應！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞25日爆料，魔術總教練克利福德新冠病毒檢驗呈現陽性，可是他已經接受新冠疫苗第一劑施打，魔術官方希望他只是呈現偽陽性結果。

隨後《ESPN》補充報導，克利福德檢驗結果仍不確定，假如在26日魔術主場迎戰溜馬賽前，克利福德可以連兩次接受新冠檢測呈現陰性，就可以在場邊擔任執教工作，問題是今天才被驗出陽性的他，可以明天就變陰性嗎？這也太怪了。

其實克利福德並非本季第1個出現這種明明接種新冠疫苗，卻被驗出陽性的總教練，先前獨行俠總教練卡萊爾在跟尼克賽前，突然傳出檢驗陽性結果，害他隨即無法出場執教，可是根據卡萊爾說法，他在今年1月就已經接種新冠疫苗了。

反正對於目前只拿18勝41敗、位居東區倒數第2的魔術來說，有沒有克利福德在場邊領軍，恐怕也沒太大差別，魔術在今年交易截止日前夕，把先發陣容大出清，想要晉級季後賽早就沒有太多希望，還不如趁機讓克利福德也來「輪休」一下！

(中時 )