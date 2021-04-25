今天在大聯盟場上洋基以2：1險勝印地安人，其中最大看頭除了我國好手張育成之外，就是賽揚等級先發寇爾(Gerrit Cole)和比柏(Shane Bieber)的對決，而兩人今天表現也不相上下，讓比賽成了投手戰，寇爾則笑到最後拿下本季第三勝。

Gerrit Cole’s 11 strikeouts tonight pic.twitter.com/ZOBOwhDnTk — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) April 25, 2021

本場他主投7局被敲3支安打失1分，送出11張老K沒有保送，在4局下半被印地安人左外野手羅薩里歐(Eddie Rosario)敲下帶有打點的安打，失掉本場唯一分數，然後分別被拉米瑞茲(Jose Ramirez)和羅柏培瑞茲(Roberto Pérez)敲出安打，但沒有保送加上狂飆三振，讓印地安人在這場比賽難以得分，最終敗下陣來，而張育成上場代打敲出滾地球出局，本季打擊率降到0.182，需要再加把勁了。

另外比柏這邊其實也投得不錯，他也投了7局，被敲4支安打失掉2分，投出3次保送和9次三振，其中被洋基希克斯(Aaron Hicks)、歐多(Rougned Odor)於5局上各敲出全壘打失掉2分，十分可惜，吞下本季第二敗，自責分率也上升到2.48，當然本季拿下2勝2敗的他依然表現不錯。

ROUGNED ODOR IS HERE TO HIT BOMBS pic.twitter.com/5ZdKN58ufl — Eric Hubbs (@BarstoolHubbs) April 24, 2021

而相信刷下許多難看紀錄的洋基不想再輸球了，賈吉(Aaron Judge)3打數貢獻1支安打，上一場揮出雙響炮的「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）4打數1安打、托瑞斯(Gleyber Torres)也貢獻1支安打，其實攻擊還是很分散，但關鍵時刻靠希克斯和歐多敲出全壘打拿下比賽，也一掃最近的低迷，幫助球隊拿下三連勝，目前排名爬到美聯東區第三！

(中時新聞網)