【LIVE直播】蔡英文、馬英九、柯文哲出席臺中捷運綠線通車典禮｜2021.04.25

台中捷運綠線今（25）日正式通車，台中市政府舉行通車典禮，總統蔡英文受邀出席、行政院副院長沈榮津、前總統馬英九、台北市長柯文哲、國民黨主席江啟臣等人都受邀出席。

蔡英文與馬英九同台，兩人互動引發關注。蔡英文、盧秀燕並肩而坐，台上進行啦啦隊及舞團表演時，兩人偶有談話，而坐在盧秀燕另一邊的則是馬英九。

前總統馬英九、總統蔡英文一同出席台中捷運綠線通車典禮。（圖／摘自盧秀燕臉書）

盧秀燕指出，台中捷運自民國97年規劃至今，歷經2任總統、3任台中市長、2任台北市長，今日終於成功通車，很感謝今日總統蔡英文能夠撥冗來到台中參加通車典禮，據她了解，這是蔡總統5年來第一次參加地方捷運的通車典禮，讓盧秀燕非常感謝。

盧秀燕表示，她身穿的台中捷運工作服在今日終於可以脫下，但這並不是責任的結束，她與台中市政府會繼續努力，讓台中捷運可以更好，而台中身為台灣第二大城市，一條捷運線肯定是不夠的，未來一定會向捷運網做發展，為市民打造更加便利的交通設施。

(中時新聞網)