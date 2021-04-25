我駐日大使謝長廷再度張貼「核二廠放射性廢水排放統計表」，證明核二廠廢水排放含有微小量的「氚」，自己沒有造謠，對此，宅神朱學恒痛批，現在謝長廷已經不只幫日本講話了，還讓台灣成為世界汙染國，網友也表示，「有這種幫駐地國打台灣的真是開了眼界」。

日本決定在2年後將福島核廢水排放入海，引發周邊鄰國反彈。謝長廷曾在臉書發文，指台灣核電廠的廢水也曾排放入海，國民黨呼籲蔡政府以「假消息」查辦。對此，謝長廷24日再度在臉書指出，去年第4季的廢水不但有「氚」，更有鈷58、鈷60、銫137、138等放射物質，「數量微小，但不該存在」，甚至強調，「證據在此，謝謝關心」，如果說的不是事實，願意去坐牢。

對於謝長廷的發言，朱學恒今（25日）在臉書發文表示，「如果你很想歸化日本，幫忙中共打台灣就說嘛！竟然在國際間攻擊台灣，各位綠營側翼說這是不是中共同路人啊？！」朱學恒痛批，現在謝長廷已經不只幫日本講話了，還讓台灣成為世界汙染國，朱感嘆，「到底是誰派他去日本的？耶？是民進黨？」

大批網友也在其po文底下留言表示，「有這種幫駐地國打台灣的真是開了眼界」、「最討厭的政客...沒有之一」、「有這種外交官，台灣還需要敵人嗎」、「『助日』代表找什麼台電排核廢水證據啊？！整天不務正業，專門搞這些」、「有這種扯國家後腿的外交官...真的是世界奇葩」、「有人在詆毀台灣綠共不查嗎」、「我那個年代他是叫阿福」。

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(中時新聞網)