26歲中天正妹主播陳文越笑容甜美，神似日本女神石原聰美，擁有高人氣，常在社群分享近況的她，近日穿著清涼小可愛爬山，大秀火辣好身材，讓網友看了都驚呼太辣了。

陳文越近日穿上細肩帶背心爬山，低胸設計讓她的渾圓雙峰炸出，走在步道上邪惡視角讓好身材一覽無遺，網友看了都超驚豔，紛紛狂讚「太美了」、「超辣，平常隱藏真好」、「好兇哦」。

陳文越身材超兇。(圖／翻攝自IG)

陳文越之前因中天遭關台，在播報時數度哽咽，事後她向觀眾道歉，並強調生氣不是擔心自己沒工作，而是氣、不解又無助，「台灣到底怎麼會走到這一步？好扯，怎麼會這麼扯！」

而外型亮眼的陳文越，當初是從中天中視「華人普立茲超級星光大道」脫穎而出，她曾表示雖然在媒體圈很累，但能在工作中學習、成長，也能發揮媒體的監督力和影響力，讓她充滿成就感。

雖然現在從電視台踏入新媒體領域，陳文越也認為路其實更寬廣了，不會因為頻道轉型就對新聞事件有差別處理，依舊保持新聞專業。而因為網路不似傳統媒體拘謹，還可以邊播報邊吃播，她也因為在播報時吃不停，也被網友封為花栗鼠女神。

(中時新聞網)