北市男酒後騎共享機車 行人慘遭撞飛不治

北市25日凌晨近2點發生民眾酒後騎乘共享機車，行經南海路、和平東路路口，撞擊1名50幾歲的正要過馬路的男性，行人受到重創，當場沒有呼吸心跳，送醫救治後，凌晨5點多醫院宣告不治，由於行人身上沒有證件，警方還在調查身分，而騎乘機車的31歲的曾姓騎士酒測值0.56mg／L，依公共危險罪、過失致死罪法辦。

曾姓騎士聲稱，他打算要騎車到附近三元街找朋友，至於之前在哪裡喝，以及如何操作手機租賃共享機車，他聲稱「忘記了」。

而行人走在和平西路南側行人穿越道，自西往東直行，當時機車方向燈號疑從紅燈變為路燈，一旁的機車起步，但曾姓騎士並未注意前方行人，直接撞擊行人，行人當場倒地，經過醫院3小時搶救仍宣告無效。

警方呼籲，酒駕因而肇事致人重傷或死亡者，吊銷其駕照，並終身不得再考領，「只要喝酒就不要開車，請搭計程車、請親友接送或指定駕駛」避免發生危險。

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(中時 )