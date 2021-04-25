陳姓男子4年前參加台北馬拉松，途經麥帥二橋下方，慘遭橋上掉落的27公斤抽水馬達砸中頭部，傷後有功能性失憶、認知功能障礙等後遺症，陳男認為北市新工處有疏失，訴請國賠，台北地院判新工處賠償陳男915萬8515元。可上訴。

40多歲陳男2017年2月12日參加台北渣打公益馬拉松，途經麥帥二橋時，突被從天而降的抽水馬達擊中頭部，當場頭破血流倒地。市府人員發現是橋上平台車的27公斤抽水馬達掉落釀禍。

陳男提起國賠訴訟，指他住院19日，因頭部外傷併腦震盪及顱內瘀血、造成功能性失憶、頸椎滑脫併頸部活動受限、認知功能障礙、情緒控制障礙等後遺症，共向新工處求償1000多萬元。

新工處抗辯，馬達會掉落是廠商沒有把馬達固定好，是廠商疏失，且依據北檢不起訴處分書，該工區內相關安全維護應由施工廠商依約承擔，新工處曾不斷提醒施工廠商注意該工區內工安，並無管理上疏失。

法官認為，新工處為該橋樑工作平台車的管理主管機關，陳男遭平台車上馬達掉落擊中頭部，新工處對公有公共設施管理確有欠缺，須負賠償責任，判決新工處應賠償陳男醫療相關費用及精神慰撫金共計915萬8515元。

(中時 )