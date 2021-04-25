大谷翔平加盟洛杉磯天使以來受到大量日媒關注，隊友「神鱒」卓奧特(Mike Trout)不僅讚賞大谷的球技，同時很佩服他應付媒體的本事。卓奧特對《Insider》描述當時的情況：「新聞炒得非常熱，我從沒看過那樣的媒體陣仗。他承受這麼多外界期待，背負如此瘋狂的巨大壓力，卻有辦法應對這一切，這很特別。」

卓奧特一向很低調，不擅長也沒興趣應付媒體。看到來自海外的大谷年紀輕輕被媒體包圍卻泰然自若，卓奧特認為可能是日職的經驗。卓奧特說：「我自己是從小聯盟打上來的，當初我會試著放緩腳步冷靜下來，但大谷已經在日職見過大場面，他知道如何處理這些事。大谷一來就有好多人搶著要看他，我曾是小聯盟頭號新秀，但我那時受到的關注好像還是輸給他。」

其實大谷一直是有雄心的人，他自幼崇拜松井秀喜，2012年高中畢業之後就想直接去美國打小聯盟，火腿鬥士隊花了很大功夫才說服他從日職起步。大谷曾表示：「如果松井沒有去美國打球，我們就永遠不知最強的日本選手在美國棒球的水準。」

因為大谷的關係，卓奧特對日職抱有好感，他認為那是可以讓球員獲取出身的另一個優良系統。近期有名的是新秀投手小史都華(Carter Stewart Jr.)，他放棄亞特蘭大勇士的邀約而加盟日職軟銀鷹，薪水大幅超過勇士簽約金，幾年後等他闖出名號仍可以再回頭挑戰大聯盟。

(中時新聞網)