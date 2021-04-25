2名阮姓越南籍移工25日凌晨從大寮區搭計程車返回大樹區竹寮路住處，因不滿夜間加成運價，車資多收200元，雙方發生口角進而互毆，林姓司機憤而向警方報案，警方到場見林頭部受有擦傷，將他送醫治療，並將2名移工帶回訊問，阮姓移工坦承因車資糾紛互毆，目前尚不提告，林姓司機因在醫院休養，員警將後續對他偵訊，了解是否提傷害告訴。

警方表示，29歲和26歲阮姓越南籍移工25日凌晨近2時，從大寮區酒後搭計乘車返回大樹區竹寮路住處，下車時因不滿夜間加成運價，從原先300元加至500元，29歲阮姓移工和34歲林姓司機爭吵，2人進而產生互毆，造成林頭部擦傷、阮左手拇指受傷。

警方接獲林姓司機報案趕到現場，林姓司機因頭部擦傷，被送往醫院救治，無生命危險，員警將2名阮姓移工帶返所製作筆錄，由於阮姓移工尚不提告，林姓司機後續若提出告訴，員警將依傷害罪函辦。

(中時 )