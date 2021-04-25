今天華南雲雨區東移，全台都有機會出現短暫降雨！中央氣象局局長鄭明典一早就在臉書PO文，指出台灣附近出現「熱鬧的雷達回波」！已有些零星對流胞在陸地上發展，就等午後對流雨來了。

鄭明典今早在臉書表示，從雷達合成回波圖上可以看到，台灣附近出現熱鬧的雷達回波，正緩慢移入陸地中，目前已經有些零星對流胞在陸地上發展，但是陸地溫度不夠高，導致雨勢不大，還是要等午後對流增強，才會有比較多有組織性的對流雨出現。

圖為早上10點20分的雷達回波，能看到對流胞在北部、中部發展。(翻攝自 氣象局)

而網友們看到雨神降臨，紛紛留言：「感覺就是大雨來襲的準備」、「雷達波好久沒這麼多反應了」、「進喔！」、「台中新社下雨了」、「鯉魚潭水庫加油啊」、「今天高雄市區早上六點就聽到落雨聲、街道都是濕的。」

但也有網友留言，不懂台南、嘉義山區已經下了幾天大雨，水庫怎麼還是呈現急劇下降的趨勢？對此，鄭明典解釋，這就像家裡開水龍頭，水流很大，但是不會淹水，並指出對流雨就像水龍頭，要很多水龍頭一起開才有大作用。

氣象局指出，昨天（24日）除了東半部、大台北出現局部短暫雨，午後西半部山區也有局部雷陣雨，其中高雄、台南、嘉義及屏東山區出現較明顯雨勢。今天華南雲雨區東移，各地持續出現短暫降雨，其中又以東半部地區的雨勢最為明顯，其次則為西半部山區，晚上之後華南移出的雲雨減少，中部以北平地的降雨機率將會降低，其他地區則仍有短暫降雨。

(中時新聞網)