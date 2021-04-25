香港歌后容祖兒出道超過20年，在圈內擁有相當高地位的她，近日放下天后身段，參加大陸真人選秀節目《乘風破浪的姐姐2》，敬業的她，每次出賽都是卯起來準備，最後拿下第四名，將以女團成員身分再出道，這樣的成果可以說是容祖兒用健康換來的，她坦言節目結束後馬上病倒，短短3天即爆瘦，且如今美妙金嗓出現危機，發不出聲音。

容祖兒參加《浪姐2》，不服輸的她為了比賽拚盡全力，這段時間大小傷不斷，曾為了登台造型好看，做了不熟悉的長指甲，讓本來對身體保護很敏感的她，也不慎傷了自己，當場血流如注，差點影響演出，所幸辛苦有了代價，容祖兒在總決賽時拿下第四名佳績，得以與那英、周筆暢、楊丞琳、王鷗、楊鈺瑩、吉克雋逸等組成7人團體「X-SISTER」，再體驗當新人出道的感覺。

容祖兒結束比賽後，6天前還在貼美食照，當時表示想到成團後可能更忙、管更嚴，因此收工後她瘋狂吃了三餐，起床後又要求吃豆漿配油條，經紀人「mani」霍汶希隨即買來，說她很乖所以不會虧待她，要容祖兒放心，當時她分享了超大的油條，直呼這可能比她大腿還粗，苦笑說經紀人待她好過頭。

不料昨她貼出素顏照，鬆口其實比賽結束後就病倒了，每天就是看醫生、吃白粥、睡覺，養病人生猶如在養豬一般，連睡衣她都懶得換，容祖兒笑說：「做了四個月姐姐都沒瘦多少，但生病這四天一掉就三公斤」，表示這可能是唯一的好處，但最糟糕的是，她咽喉出問題，咳嗽雖好多了，但聲音還是發不出來，只能耐心再養養，沒事就玩玩社群上的濾鏡，順便請粉絲推薦好劇讓她追，打發時間。

(中時新聞網)