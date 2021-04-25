勞動部次長林三貴（左四）、副署長林宏德（左五）為第51屆技能競賽中區分區賽選手及工作人員加油打氣。（勞動部勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

第51屆全國技能競賽中區分區賽，計有青少年組4職類71人及青年組50職類910人分段同場競技，勞動部勞動力發展署中彰投分署所培訓的選手在分區賽青年組中奪下24金19銀20銅26優勝佳績，打破過往紀錄。

其中更有綜合機械、CNC車床、CNC銑床、工業機械修護、銲接、外觀模型創作、冷作、商務軟體設計、砌磚、家具木工及珠寶金銀細工等11項職類包辦金、銀、銅前3名獎項。

中彰投分署長林淑媛表示，勞動部辦理技能競賽主要目的是為建立正確及前瞻的技能價值觀念，鼓勵青年參加職業教育及職業訓練，並藉由相互切磋及觀摩，提高技能水準；而為將技職觀念提早向下扎根，於去年正式增設青少年組併入賽程，鼓勵國中學子參與競賽。

該分署除積極辦理職業訓練，進行選手培訓，感謝訓練團隊的辛苦付出再創佳績，在模具、綜合機械、集體創作、工業機械修護、機電整合、配管與暖氣、資訊網路布建、網頁技術、造園景觀及鑄造等20職類上勇奪24面金牌，未來期盼能攜手更多學校、企業，共同投入技術人才培育工作。

獲得中區分區賽「工業機械修護職類」金牌的徐瑋呈，是彰化師範大學附屬高級工業職業學校的學生，他表示去年在全國賽中只得到佳作，讓他心裡很難過，由於這項職類涵蓋車床、銑床、拉床、電銲、氣壓、工業配線及機械組立等多項技能範圍。

為了這場比賽，他每天練習12小時，總算皇天不負苦心人熬出佳績，鼓勵學弟妹們，不論參加比賽或日後進入職場，唯有付出努力，挑戰自我，才有機會成為專業領域上的佼佼者。

獲得「模具職類」金牌的紀宗瑋，就讀建國科技大學機械系二年級，他表示，一般人常認為做模具是一種粗活，其實做模具需要更多的智慧、創意與耐性，尤其需要熟練數學，特別是三角函數，才能計算出斜邊角度的模具類。

他感謝平時練習時，老師會用比較高難度的題目來考驗他們，看到這次競賽的題目反而沒那麼難，他才能不慌不忙的從容應戰，想要跑在別人的前面沒有什麼捷徑，唯有「練習、練習、再練習」。

(中時 )