大陸人氣明星夫妻檔馮紹峰、趙麗穎23日同時發聲明宣布和平離婚，表示因工作相識相戀，也因工作聚少離多，冷靜思考下決定退回朋友關係，雙方會共同撫養並陪伴孩子長大；由於消息來得又急又快，一度讓微博當機，外界也好奇兩人會如何分配天價家產。

趙麗穎、馮紹峰2018年10月官宣結婚，隔年3月生下兒子「想想」，證實是奉子成婚；由於雙方分別有7家關聯公司，且不乏50%以上持股，粗估總價約10億人民幣（約43億新台幣），被外界戲稱兩人結婚相當於兩家上市公司合併。

趙麗穎和馮紹峰離婚後，不少人都會好奇這對昔日鴛鴦如何妥善處置財產問題，根據陸媒綜合報導，企查查APP顯示，趙麗穎目前共關聯北京海潤影業股份有限公司、江蘇稻草熊影業有限公司、重慶新航海影視文化有限公司等10家公司，馮紹峰目前關聯樂視影業（北京）有限公司、浙江東陽浩瀚影視娛樂有限公司、上海東威影視有限公司等7家公司，雙方並未在對方公司出任高層或股東，商業版圖無直接關聯，僅在2019年為某知名服飾品牌擔任代言人，財務各自獨立，早就沒有任何糾葛，比起其他利益共體的明星夫妻，顯得更容易分清楚。

趙麗穎、馮紹峰財產各自獨立。（圖／微博）

除此之外，趙麗穎宣布結束婚姻後，微博突然暴增46萬粉絲，馮紹峰也漲粉30萬，各列為榜上冠軍及亞軍，替未來雙方即將上映的作品增添更多話題。

(中時新聞網)