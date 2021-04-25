假購金真搶劫 警方3分鐘逮搶嫌 11:042021/04/25 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳嫌到竹北市某銀樓佯裝買金飾。（民眾提供／羅浚濱新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陳嫌在銀樓搶得金飾逃逸。（民眾提供／羅浚濱新竹傳真） 陳嫌搶銀樓2條黃金項鍊和1個黃金墜子，價值共約38萬元。 （民眾提供／羅浚濱新竹傳真） 缺錢花用的33歲陳姓男子，24日晚上8時許，到竹北市某銀樓佯裝欲購買黃金項鍊，趁老闆不注意時，抓起黃金項鍊及墜子奪門而出！老闆攔阻遭陳嫌毆打致身體多處受傷，並一路追了200公尺，與陳嫌在大馬路上扭打。 竹北分警接獲報案後，呼叫線上警力兵分多路前往攔截圍捕，三民派出所員警3分鐘趕到現場，將正在扭打中的陳嫌逮捕，身上起出搶得的2條黃金項鍊和1個黃金墜子，價值共約38萬元，全案以強盜罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。 全聯料理之王5人搶拿5萬元 賓士酒駕追撞3車 議員慘遭波及：被撞成「連體嬰」 (中時 ) #金項鍊 #陳嫌 #3分鐘 #老闆 #墜子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 澎湖千人大淨灘 清出3噸多廢棄物 04:102021/04/25 地方新聞 吳念庭敲安 險壞神之子百勝 04:102021/04/25 運動天地 亂打119一日3千通 去年僅罰11件 04:102021/04/25 社會新聞 搶探火星 中美霸主戰打到外太空 04:102021/04/25 焦點要聞 勞動基金炒股案 主嫌游迺文不認罪有逃亡之虞 延押2月 08:552021/04/25 社會 看屋筆記： 左營區翡翠流域＋(個案＋價格分析) 09:002021/04/25 建案開箱-高雄 民眾黨設高雄黨部 拚至少3席議員 04:102021/04/25 地方新聞 Q4引爆彈 新車喊漲3％~5％ 04:102021/04/25 財經焦點 南投溪頭午後降雨 遊客淋溼喊再大點 04:102021/04/25 焦點要聞 移工毒門生意大 成治安隱憂 04:102021/04/25 社會新聞 晶片仍短缺 交車要等3個月 04:102021/04/25 財經焦點 社會熱門新聞 男開國道遇逼車慘吃33張罰單 怒提訴訟結果曝光笑了 - 社會 遭警盤查可「不出示證件」？網曝恐怖下場：官司打10年 - 社會 7歲外甥被摔腦死舅舅錄影旁觀 檢要釐清刑責 - 社會 騎機車右手被噴液體 下秒車縫中鑽出灰色野獸他嚇瘋飆髒話 - 社會 7歲童學柔道被摔27次腦死 醫開刀驚：跟被車撞到一樣 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。