陳嫌在銀樓搶得金飾逃逸。（民眾提供／羅浚濱新竹傳真）

陳嫌搶銀樓2條黃金項鍊和1個黃金墜子，價值共約38萬元。 （民眾提供／羅浚濱新竹傳真）

缺錢花用的33歲陳姓男子，24日晚上8時許，到竹北市某銀樓佯裝欲購買黃金項鍊，趁老闆不注意時，抓起黃金項鍊及墜子奪門而出！老闆攔阻遭陳嫌毆打致身體多處受傷，並一路追了200公尺，與陳嫌在大馬路上扭打。

竹北分警接獲報案後，呼叫線上警力兵分多路前往攔截圍捕，三民派出所員警3分鐘趕到現場，將正在扭打中的陳嫌逮捕，身上起出搶得的2條黃金項鍊和1個黃金墜子，價值共約38萬元，全案以強盜罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

(中時 )