36歲郭姓男子去年3月疫情期間，得知父親病逝，欲赴北市聯合醫院和平院區探望時，因未帶健保卡遭攔下，一時激動在檢疫站「翻桌」，造成醫護受傷。台北地院依傷害罪判處拘役40天，得易科罰金4萬元。可上訴

北檢調查，去年新冠疫情嚴峻，北市各大醫院均在門口設置檢疫站，規定民眾進入醫院須攜帶健保卡。去年3月13日，郭男得知父親在北市聯合醫院和平院區病逝，急趕往醫院太平間探望。

當天下午1時29分，郭男欲進入醫院，因檢疫站醫護人員要求他出示健保卡，郭男因未帶健保卡遭攔下，一時情緒失控，將檢疫站的桌子掀起，桌子撞擊到當時擔任檢疫工作的醫護人員右大腿，造成右大腿瘀血。

事後警方依《刑法》傷害罪、違反《醫療法》將郭男送辦，檢方調查時，郭男辯稱，因當時父親過世，趕著到太平間看他，一時情緒不穩才會「翻桌」，檢方認為郭男當時不是要進入院區就診，不構成《醫療法》，依傷害罪起訴他。

北院審理時，郭男認罪，法官認為郭僅因不滿檢疫人員要求出示證件，竟不以理性方式解決問題，卻掀桌抗議，造成醫護受傷，且迄今未與被害醫護達成和解或獲得原諒，依傷害罪判處拘役40天。

(中時 )