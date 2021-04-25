全球票房破億的電影《樂來越愛你》（LaLa Land），劇中多首歌曲旋律動聽，觀眾朗朗上口，更拿下奧斯卡最佳原創配樂，作曲家賈斯汀．赫維玆透露電影音樂背後的祕密，必須同時呈現兩件事，那就是「又甜蜜又苦楚」。

「我離開電影院之後，還會記得劇中的旋律嗎？這是我不斷思考的事情。」賈斯汀表示，這是一部浪漫電影，還有豐富的歌舞元素，「什麼是愛情的滋味？我希望觀眾聽見甜美的旋律時，還會同時湧現苦楚的感受，在聽見悲傷音樂時，又能從中感受到一絲甜蜜，這就是愛情。」

此外，賈斯汀表示，動聽的旋律之外，一部歌舞電影，也要能吸引觀眾目光，「必須在開頭的10分鐘，讓觀眾清楚感覺到這是一部歌舞劇電影。否則很容易失去興趣。」為此，全片開頭，就有一大段在高速公路上塞車，駕駛與乘客因此下車唱歌、跳舞的段落，令觀眾印象深刻。

賈斯汀現年35歲，前年曾來台擔任電影交響音樂會指揮而來台，他6歲學琴，10歲開始作曲，從小學習古典音樂，巴哈、貝多芬、馬勒等人音樂，都是他的養分。

由於《樂來越愛你》的導演達米安．查澤雷，是賈斯汀大學時期的室友，他透露，兩人在學生時期就曾有過要製作音樂劇作品的想法，這部電影可說是圓了當年夢想，除此之外，達米安的另外一部電影《進擊的鼓手》，同樣談論音樂夢想故事，這自然也是受到賈斯汀的影響。

近期《樂來越愛你》電影交響音樂會將重返台灣演出，由楊士弘？指揮長榮交響樂團，鋼琴獨奏部分，將由爵士鋼琴家陳若玗擔任。演出將於5月21日、22日在台北國家音樂廳，6月4日在高雄衛武營歌劇院、25日在台中國家歌劇院登場。

(中時 )