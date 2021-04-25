網紅就工作性質來說，很大部分具有「服務業」特質，會努力讓支持者們感到開心，而許多正妹網紅樂意滿足粉絲的「制服幻想」，換上cosplay服裝拍下誘人照片，其中，泰國網紅Meimei Thanyawee就因穿上飛行員制服而大開知名度，本以為她只是拍照而已，不料有人發現Meimei是真正的正妹飛行員，引發暴動，男粉紛紛要求「帶我飛」。

泰國網紅Meimei Thanyawee長相青春可人，身材猶如模特兒般修長，她其實是一名中泰混血兒，外型完美展現混血優點，2015年她曾參加泰國CH7台的選秀節目，果真競爭力十足，拿下了冠軍，Meimei因此大開知名度，這些年一直很受到當地媒體的關注。

而Meimei自去年開始，不時在社群分享自己穿著飛行員制服的照片，這些美照被分享到批踢踢表特版，鄉民為之震撼，直呼「嫩妹飛行員」美到不行，簡直是幻想的化身，不過懷疑她只是穿漂亮的，理由是Meimei實在太纖細，不太可能穿得住戰鬥飛行員的抗G衣，應該只是普通的cosplay而已。

但真相讓眾人跌破眼鏡，Meimei除了IG外，還有個人YouTube頻道，她自1月開始就經常更新自己去受訓的Vlog，再影片中不但詳盡介紹小飛機的構造，還帶著觀眾透過鏡頭參與申請起飛到檢查飛機的流程，也有親自開飛機上天，眾人參與了她成為飛行員的成長日記，才知Meimei Thanyawee不只是網紅，她是貨真價實的正妹飛行員。

(中時新聞網)