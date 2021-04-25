歐洲超級聯賽因為成立不到36小時震驚了足壇，而這也讓退出和留下的球隊都帶來不少代價，台北時間4月25日，歐足總主席切費林(Aleksander Čeferin)接受《每日郵報》專訪，他表示，皇家馬德里、巴塞隆納和尤文圖斯將受到歐洲足總的最嚴厲懲罰，其中皇馬和巴薩是唯二還未退出歐超聯賽的球隊，而尤文雖然退出，但私下仍支持歐冠的成立。

Aleksander Čeferin, UEFA president: "The Super League clubs will be punished, and could even be banned from next season's #UCL . The English clubs will be treated more leniently, because they were the first to pull out from the Super League." pic.twitter.com/dM5G67H1zp — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 24, 2021

前幾天「退出」球隊也遭受懲罰威脅，來自西班牙《阿斯報》消息，歐超這幾支創建球隊很可能遭歐洲足總「報復」，第一步可能就是無緣歐冠2外卡名額！歐洲俱樂部協會主席阿涅利(Andrea Agnelli)則在今天也遭受切費林的批評。

切費林表示：「歐超俱樂部將受到處罰，甚至可能被禁止參加下季歐冠，而英超俱樂部將從寬處理，因為它們是第一批退出的。」他還說道：「皇馬、巴薩和尤文將受到最嚴厲處罰。因為他們仍相信歐超聯賽的存在，它們是下個歐冠賽季面臨開除危機最大球隊！」

對歐冠切費林充滿信心：「我聽一些人在說：『我們不希望有更多比賽！』很好，真的，我同意。若歐冠保持原狀，仍是世界上最好的比賽，有些教練和球員說比賽太多，但他們的薪水也必須調整，你不可能踢更少的比賽，但卻賺進更多薪水！」

如果按照上述事件評論來看，退不退出歐超聯賽的球隊都有可能受到懲罰，當然一開始要選擇加入他們恐早有心理準備，而現在僅存的皇馬和巴薩可說是進退兩難，歐洲足總、歐超聯賽、各球隊之間的紛爭看來還沒結束，足壇最大風波恐怕還要延燒一陣子了。

(中時新聞網)