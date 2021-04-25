台鐵太魯閣號事故中，有兩名美籍的傅爾布萊特英語教學助理罹難。美國在台協會今天表示，美國在台協會處長酈英傑將一張館區內的長椅命名為傅爾布萊特長椅，並獻給兩位年輕美籍教師：駱盈盈與舒芮，紀念她們的熱忱、對學生和社群的奉獻，及她們留給我們的美好回憶。

美國在台協會也再度向2021年4月2日太魯閣號列車事故中罹難的兩位傅爾布萊特英語教學助理表達深切的哀悼。

台灣傅爾布萊特計畫表示：「我們在世的時間有限，而駱盈盈與舒芮的時間卻太短促，但她們教會我們的是，無論時間長短，我們都應該對人生保持好奇，並常懷寬容及感激之心。」也許文字無法充分表達我們內心的沉痛，但我們在此向她們的親友，以及所有在這次事故中失去摯愛的人們致上最深的慰問。

美國在台協會也感謝台灣對駱盈盈與舒芮家屬的關心和妥善安排，並協助他們度過這艱難的時刻。並表示，「我們謹以這張長椅向兩位美籍教師致敬，我們將永遠懷念她們的付出及奉獻」。

(中時 )