店家推抗旱專區，讓民眾輕鬆選購儲水商品。（陳淑娥攝）

店家推抗旱專區，讓民眾輕鬆選購儲水商品。（陳淑娥攝）

店家推抗旱專區，讓民眾輕鬆選購儲水商品。（陳淑娥攝）

台中地區4月6日起實施「供五停二」分區限水，豐原區26日至5月14日中正路路段將進行汰換管線工程管線改接，白天停水或減壓長將達19天。民眾聞訊後紛紛採買儲水桶及省水配件，甫開幕的一家五金百貨行湧入許多人潮，店家表示，門市備貨量充足，近期儲水商品大熱賣，預期業績帶動約4成。

台中地區實施「供五停二」分區限水，豐原區雖僅減壓供水，但26日至5月14日中正路（博愛街-中山路）路段將進行汰換管線工程管線改接，白天停水或減壓長將達19天（例假日不停水）。

一家甫開幕的五金百貨行假日湧入不少民眾，店家因應停水措施，推出各種省水、儲水商品，讓民眾輕鬆挑選及選用，自行DIY商品輕鬆簡易，全數商品更有清楚標示省水標章，把最優惠、最熱賣商品陳列出來，由於相關產品近期引發消費者詢問度大增，更意外帶動周邊商品4倍成長。

店家更特別在賣場規劃 「抗旱專區」，引發超高詢問度，多功能折疊式水箱輕鬆收納，大型儲水桶常常尋找空間儲放收藏不易，蓄水水箱可以選擇附有水龍頭設計，輕鬆倒水順暢，也不擔心水舀灑出來，瓶口上蓋內為膠條貼心設計，更避免汙染到水資源。

此外，折疊式手推車更是意外熱賣商品，沐浴省水器系列近期更是業績翻倍成長，消費者可選擇在一般水龍頭上加裝柔水省水器，可達成節30％-50％水量。另外，家庭馬桶加裝分段式馬桶省水器，輕鬆分段沖水，解決漏水問題也都能有效節省用水，一起努力共體時艱度過旱災。

(中時 )