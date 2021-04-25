網友貼出照片說明在台中開車想「開直開好」真的好難。（照片來源：臉書《爆料公社公開版》）

「在台中開車想開直開好真的好難！」，一名從新北市移居台中市6年的男子，大嘆台中地上的標線讓人頭痛，開車要扭來扭去，還要看後照鏡別人有沒有跟著扭，如果別人沒跟著扭還可能發生車禍。男子心聲引發不少台中人共鳴，笑回：「還沒習慣蛇行標誌？」、「在台中開車騎車都要先學會『通靈』」。

一名網友在臉書《爆料公社公開版》發文嘆「在台中開車想開直開好真的好難！」，並貼出5個路口照片1.不能左轉直行的十字路口。2.奇葩的左轉道。3.帶你撞牆的標線。4.左彎處不順勢的線道。5.完全看不懂的路口。

表示「隨便站一個路口，每天至少可以抓到10000起違規，還有一大堆路口都是這樣（沒打方向燈)、（壓雙白線）、（左轉道直行）。

原PO表示自己從新北移居台中已經6年，很喜歡台中這個城市，所以希望台中能持續進步，而不是學著習慣、無視，並喊話台中市政府：能不能幫幫忙？

男子發文引發共鳴，眾多網友回應：「曾經想照著標線開，就發現我怎麼在蛇形」、「這篇文想爆怨很久了，可是沒版大寫的好，感謝您。」、「有車就扭 沒車不扭」、「不跟著線扭怕被檢舉，跟著線扭怕被撞，真的好難」、「乖乖跟著線走還被後面按喇叭」、「我爸前不久的第一次去台中，他完全不想再去第二次，整路都在罵這殺小設計哈哈哈哈哈哈，走一走跟著車道走差點被別的車撞」；

「不是常開的路，說真的常常傻傻開到左轉車道，除非目光早飄到一兩百公尺外的紅綠燈」、「台中道路幾乎都是這樣，前面明明直行到路口給你畫左轉，中間還是雙白線切都切不出去，所以最好走外車道，路口2線變3線根本沒車照線走都嘛直走，現在考照有道路駕駛教練這都沒有教」

不過也有人說：「全台都一樣吧」、「台灣都這樣好嗎」、「方便搶錢，在台灣開車騎車一天下來能不違規的都是神」。

(中時新聞網)