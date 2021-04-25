台灣從2018年開始就成為了高齡社會，按照華人習俗，人一旦到了老年就應該好好享受清福，安心過好老年生活。民間對於步入老年後，究竟是要用「樂活」亦或是「安養」的方式去推動的這個問題，在台灣逐漸變成大家認真思考及討論的話題。
台北仁濟院創立至今超過一個世紀，至今依舊在致力於提升高齡人口的生活品質，秉持健康促進，活躍老化等理念，提供60歲以上長者免費學習課程，以符合長者的教學方式，增進長者體能、人際及社會互動，進而享受健康及充實的老年生活，創造更燦爛的第三人生。
安養老年就能過得幸福嗎？隨著時代的進步及社會生活形態的改變，人們不再局限於刻板印象。以往是「人生七十古來稀」，然而現在七十才是正當時。年老者沒有年輕時的經濟壓力，子女也長大了，這個時候不追求自我實踐，還要等到什麼時候呢？
本著這樣的精神，台北仁濟院每年都會推出樂活課程讓高齡者參與。今年課程包含了體能促進，生命探索以及多元學習三個方面，藉由專業的師資與志工人才陪伴高齡者一起在體能，生命與創新方面進一步學習，讓高齡者可以跟上時代的腳步，包括3C使用，攝影，外語，旅行，繪畫，生命探索，有氧運動等多元化的課程，讓高齡者不僅可以增進體能、人際及社會互動之餘，享受健康及充實的退休生活。
仁濟院開辦的老人身心活化課程從4月27日上午9點起受理開放報名至額滿為止(8點30分開始發放號碼牌)，每堂課僅收保證金1000元（該堂課出席率達8成以上者全額退還）以及部分材料費用 (請詳閱官網說明)。詳情請洽台北仁濟院：02-2302-1133分機5607、5602、5612，亦或台北仁濟院官網->最新消息 (http://www.tjci.org.tw)
報名地點：台北仁濟院-志工室【臺北市萬華區廣州街200號2樓】
上課地點：上課地點位於萬華區，詳細位置依官網公告為主
(中時 )
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